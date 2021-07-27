Bursa'da damada görülmemiş eziyet
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursa'da damada görülmemiş eziyet

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'da bir düğünde damada arkadaşları tayt giydirip çamaşır yıkattı.

Bursa'da bir düğünde damada arkadaşları tayt giydirip çamaşır yıkattı. Kadın atletiyle oynatılan damadın göbeğine ise rujla gelinin adı yazıldı. O anlar kameralara anbean yansıdı.

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinin Ürünlü Mahallesi'nde yapılan düğünde damada adeta Çin işkencesi yapıldı. Damada gelin almak için gittiği kız evinin önünde kadın kıyafetleri giydirildi. Leğende çamaşır yıkatılıp oynatılan damadın karnına rujla gelin ve damadın isimleri yazıldı. O anlar ise kameralara anbean yansıdı.

(Sezgin Avcı/İHA)

Bursa'da damada görülmemiş eziyet
Bursa'da damada görülmemiş eziyet
Bursa'da damada görülmemiş eziyet

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yazın ortasında 50 metrelik buz tüneli
Yazın ortasında 50 metrelik buz tüneli
Pes dedirten hırsızlık! 2 yıldır dükkan önünde duran 10 katlı maket pastayı çaldılar
Pes dedirten hırsızlık! 2 yıldır dükkan önünde duran 10 katlı maket pastayı çaldılar
Türkiye'de bu bayram boğulma vakaları nedeniyle buruk geçti! Son 8 günde 43 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de bu bayram boğulma vakaları nedeniyle buruk geçti! Son 8 günde 43 kişi hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Ömer Çelik Mustafa Destici Mustafa Sarıgül Oğuzhan Asiltürk
Magazin Müge Anlı Hande Yener Fatma Girik Demet Akalın
Spor Muslera Ali Koç Burak Elmas Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bursa'da damada görülmemiş eziyet - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 10:00:26. #1.15#

title