Bursa'da daha önce aracını kundakladığı kişinin eşini darbettiği ileri sürülen şüpheli aranıyor
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Bursa'da daha önce aracını kundakladığı kişinin eşini darbettiği ileri sürülen şüpheli aranıyor

Bursa'da daha önce aracını kundakladığı kişinin eşini darbettiği ileri sürülen şüpheli aranıyor
Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, daha önce aracını kundakladığı, husumetli olduğu kişinin evine girerek eşini darbettiği ileri sürülen zanlı aranıyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, daha önce aracını kundakladığı, husumetli olduğu kişinin evine girerek eşini darbettiği ileri sürülen zanlı aranıyor.

İddiaya göre, S.Y, yaklaşık bir ay önce Huzur Mahallesi'nde Rıdvan Y'nin park halindeki hafif ticari aracını ateşe verdi.

Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından gözaltına alınan zanlı, daha sonra serbest bırakıldı.

S.Y, olaydan bir ay sonra çevredeki binaların çatılarının üzerinden ilerleyerek bu sefer de balkondan husumetlisinin dairesine girdi. Evde Rıdvan Y'nin eşi B.Y'yi darbeden zanlı, aynı yoldan kaçtı.

Yaralanan kadın, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Daireye girmesi güvenlik kamerasınca görüntülenen S.Y'yi arama çalışmaları sürdürülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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Bursa'da daha önce aracını kundakladığı kişinin eşini darbettiği ileri sürülen şüpheli aranıyor - Haberler
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