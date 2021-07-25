Bursa'da dağların zirvesindeki bahçesini yaban hayvanlarından böyle koruyor

Bursa'da dağların zirvesindeki bahçesini yaban hayvanlarından böyle koruyor Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan çiftçi, 1200 rakımdaki kiraz bahçesini korumak için ilginç bir yönteme imza attı.

Bursa'da dağların zirvesindeki bahçesini yaban hayvanlarından böyle koruyor

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan çiftçi, 1200 rakımdaki kiraz bahçesini korumak için ilginç bir yönteme imza attı. Bahçesinin çevresine güneş enerji sistemiyle elde ettiği elektrik akımını bahçesinin çevresine kurduğu teller ve 24 saat boyunca ses veren radyosuyla ürünlerini ayı ve vahşi hayvanlardan koruyor.

İnegöl'ün Kıran mahallesinde ikamet eden Hasan Akman (37), 1200 rakımlı dağlık alanda bulunan 5 dönümlük kiraz tarlasındaki ağaçlara ayıların zarar verdiğini gördü. Ağaçların dallarının kırıldığını gören Akman, gün boyu tarlasında olamayınca ilginç bir yönteme imza attı. Güneş enerjisinden üretimini yaptığı elektrik akımını, bahçesinin çevresine çektiği tellere iletti. Herhangi bir canlıya zarar vermeyen akımın bulunduğu teller, temas eden canlıyı ürkütmeye başladı. gelecek yabani hayvanların insan sesini duyduklarında ürktüklerini de düşünen Akman, 24 saat boyunca ses verecek radyoyu da tarlasındaki bir ağaca astı. Geçtiğimiz sene kurduğu sistemle, ürünlerini yabani hayvanlardan koruyan Akman, "Bu sistemlerle ürünlerimizi koruyoruz" dedi.

Korunma sistemlerinden bahseden Akman, "Bahçemizi ayılardan, domuzlardan ve yabani hayvanlardan korumak için güneş enerjisiyle çalışan elektrikli tel sistemini kurduk. Bu yüksek voltajlı bir elektrik üretimi sağlamıyor. Sadece hayvanı ürkütmek amaçlı küçük voltajlı elektrik üretiyor. Elektrikli tele dokunan hayvan, ürkerek bahçeden uzaklaşıyor. Bahçede 24 saat bekleme şansımız yok. Bu sistemler sayesinde ürünlerimizi koruyoruz. Elektrikli tellerin yanı sıra da radyomuz var. Gündüz saatlerinde biz buradayız. Burada olduğumuz da yabani hayvan gelmiyor. Gece de radyomuzun sesini açıyoruz. İnsan sesi olarak duyan hayvanlar, buraya gelmiyorlar. Yabani hayvanlar insan sesinden etkileniyorlar. Bizde böyle bir yöntem bulduk. Bu sistemlerle ürünlerimizi koruyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan