Bursa'da Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği gerekçesiyle 1 kişi gözaltına alındı
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Bursa'da Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği gerekçesiyle 1 kişi gözaltına alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

29.02.2020 20:36 | Son Güncelleme: 29.02.2020 20:36
Bursa'da Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği gerekçesiyle 1 kişi gözaltına alındı

'nın ilçesinde, sosyal medyadan 'na hakaret ettiği iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.T'nin, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğunu tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen polis S.T'yi gözaltına aldı.

S.T, emniyet müdürlüğüne getirildi.

Kaynak: AA

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