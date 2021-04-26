Bursa'da Cumhur ittifakı uyum içinde çalışmalarını sürdürüyor

Bursa'da AK Parti ve MHP ilçe başkanları birlikte mahalle ziyaretin gerçekleştirip vatandaşların sorunlarını dinlediler.

Bursa'da AK Parti ve MHP ilçe başkanları birlikte mahalle ziyaretin gerçekleştirip vatandaşların sorunlarını dinlediler. İki başkan ihtiyaç sahiplerine de erzak ve market kartı desteği vermeyi de ihmal etmediler.

AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Osmangazi İlçe Başkanı Seyfi Seyfioğlu, birlikte Bağlarbaşı Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Pandemi sürecinde yaşanan zorluklardan dert yanan mahalle halkına telkinde bulunan iki başkan Covid-19 hastalığının bütün dünyayı kasıp kavurduğuna dikkat çekerek, hükümetin aldığı tedbirlerin, insan yaşamını kast eden bu hastalıkla mücadelede kaçınılmaz olduğunu ifade ettiler. "Biraz dişimizi sıkalım güzel günler bizi bekliyor" diyen Ufuk Cömez, insan yaşamından daha değerli hiçbir şeyin olmadığını tedbirlere harfiyen uyarak bayram sonrası Allah'ın izniyle eski normale dönmeyi umut ettiklerini söyledi. Tedbirlere harfiyen uyulmasını isteyen Seyfi Seyfioğlu, ise aşılamanın hızla devam ettiğini ve tedbirlere de uyulması durumunda kısa sürede Türkiye'nin bu salgından kurtulacağını söyledi.

Cömez ve Seyfioğlu mahalle ziyareti sırasında ayrıca ihtiyaç sahibi vatandaşlara da destek olmayı ihmal etmedi. Ramazan paketi ve market kartı dağıtan başkanlar, Osmangazi'de sosyal yardıma ihtiyacı olan tüm ailelere ulaşıldığının altını çizdiler. Ziyaret sonrası açıklama yapan AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, "Başkanımızla sıkça görüşüyoruz. Bugünde birlikte mahalle ziyareti yaptık. Ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz bu salgın hepimizi olumsuz yönde etkiliyor. Bu illetten kurtulmanın tek yolu hep birlikte mücadele etmekten geçiyor. Bizde vatandaşlarımızdan rica ettik tedbirlere harfiyen uyulması konusunda hassas olmalarını istedik. MHP İlçe başkanımızla ziyaretlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Cumhur İttifakı olarak birlikte yola devam edeceğiz" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı