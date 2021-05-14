Bursa'da Cuma namazı çıkışı İsrail protesto edildi
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Bursa'da Cuma namazı çıkışı İsrail protesto edildi

Bursa'da Cuma namazı çıkışı İsrail protesto edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere ve İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzey kesimine kara, hava ve denizden yoğun şekilde saldırı düzenlemesi Bursa'da protesto edildi.

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere ve İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzey kesimine kara, hava ve denizden yoğun şekilde saldırı düzenlemesi Bursa'da protesto edildi.

Cuma namazı çıkışı Orhangazi parkında bir araya gelen Anadolu Gençlik Derneği üyesi binlerce kişi İsrail'in yaptığı saldırılara tepki gösterdi. Ellerinde Filistin bayrağı olan vatandaşlar uzun süre katil İsrail sloganları attı. Düzenlenen protesto gösterisine Bursa'da yaşayan Filistin ve Suriyeliler de destek verdi. Yapılan açıklamanın ardından grup olaysız şekilde evlerinin yolunu tuttu.

Müslümanlar olarak izzetimizden onurumuzdan ve Kudüs'ten vazgeçmenin mümkün olmadığını ifade eden Anadolu Gençlik Derneği Bursa Şube Başkanı Hamza Gürsel, "Tüm kalbimizle şuna inanıyoruz. Kudüs Müslümanların en çetin imtihanıdır. Her Ramazan ayının son Cuma günü Müslümanlar tarafından Kudüs günü olarak kutlanmakta Siyonist İsrail'de her Ramazan'da işgal girişiminde bulunmakta Müslümanların kutsalına saldırmaktadır. Bu hali kabul etmemiz mümkün değildir. Çocuk yaşlı demeden kan döken terörist örgüt İsrail hak ettiği tokadı. Allah'ın izniyle bir araya gelmiş birlik olmuş Müslümanlar tarafından yiyecektir" dedi. - BURSA

Bursa'da Cuma namazı çıkışı İsrail protesto edildi
Bursa'da Cuma namazı çıkışı İsrail protesto edildi
Bursa'da Cuma namazı çıkışı İsrail protesto edildi
Bursa'da Cuma namazı çıkışı İsrail protesto edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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