Bursa'da çukurdaki cinayetin 3 zanlısı adliyeye sevk edildi
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Bursa'da çukurdaki cinayetin 3 zanlısı adliyeye sevk edildi

Bursa'da zeytin bahçesindeki foseptik çukurunda 4 ay sonra el ve ayakları bağlı olarak cansız bedenine ulaşılan 45 yaşındaki Sezai Katmer'i öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Erkan K, ve kendisine yardım ettiği öne sürülen 2 arkadaşı adliyeye sevk edildi.

Bursa'da çukurdaki cinayetin 3 zanlısı adliyeye sevk edildi
19.08.2020 10:24 | Son Güncelleme: 19.08.2020 10:37

Bursa'da zeytin bahçesindeki foseptik çukurunda 4 ay sonra el ve ayakları bağlı olarak cansız bedenine ulaşılan 45 yaşındaki Sezai Katmer'i öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Erkan K, ve kendisine yardım ettiği öne sürülen 2 arkadaşı adliyeye sevk edildi.

Olay, Orhangazi'ye bağlı Yeniköy'de meydana geldi. 2019 yılında 'silah bulundurmak' ve' kavgaya karışmak' suçlarından tutuklanan, mart ayında da tahliye olan Sezai Katmer, bir süre sonra ortadan kayboldu. Yakınlarının başvurusu üzerine polis ekipleri arama başlattı. Ailenin ifadesine başvuran ekipler, bütün çabalara rağmen Sezai Katmer'e ulaşamadı. Ekipler, 12 Ağustosta Sezai Katmer'e ait Yeniköy yolundaki zeytinlikte inceleme yaptı. Zeytinlikteki bağ evinin altında bulunan, daha önce bahçe sulamak için su kuyusu olarak kullanılan, ardından fosseptiğe dönüştürülen alanda ceset bulundu. Yapılan incelemede elleri ve ayakları bağlı olan cesedin, Sezai Katmer'e ait olduğu tespit edildi. Katmer'in cansız bedeni, Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis ekipleri, Katmer'in cep telefonu ile bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan araştırmada, Erkan K'nin cinayetle ilgisi olduğu tespit edildi. 5 günlük teknik ve fiziki takibin ardından Erkan K. Gemlik'te Kumla Mahallesi'nde yakalanıp, gözaltına alındı.

2000 yılında eski eşi Feriha'yı yaralayıp, kayınpederi Fahrettin Gümüş'ü öldürdüğü iddiasıyla ceza alan, 2016 yılında da tahliye olan Erkan K, sorgulanmak üzere Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Sorgusunda suçunu itiraf eden Erkan K., "Sezai ile eski arkadaşız. Ben 2000 yılında eski eşimi ve kayınpederimi vurdum. 2016 yılına kadar cezaevinde kaldım. Hapisten çıktıktan sonra Sezai bana destek oldu. Daha sonra Sezai, 2019 yılında bir kavgaya karıştığı için hapse girdi. O cezaevindeyken Yeniköy'deki zeytinliğini benim işletmemi istedi. Sadece zeytinlik değil, birçok işi için bana vekalet vermişti. Fakat daha sonra bu vekaletleri iptal ettirdi. Ben de o yüzden ona karşı kinlendim. Sürekli bana zeytinliğin kazancının düştüğünü, ona az para gönderdiğimi söylüyordu. Bu sebeple aramızda tartışmalar çıkıyordu. Cezaevinden çıkınca zeytinliğinin başına geçti, ama aramızdaki husumet bitmedi. Mayıs ayında konuşmak için yanına gittim. Orada aynı şeyler yüzünden tekrar tartışmaya başladık. Ona karşı kinlenmiştim, çünkü herkes onun paralarını benim yediğimi söylüyordu. Öldürdükten sonra ellerini ve ayaklarını bağlayıp onu fosseptiğe attım" dediği belirtildi.

Erkan K.'ye yardım ve yataklık ettikleri belirlenen Adem A. ve Aykut A. da Orhangazi ilçesinde gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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