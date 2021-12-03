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Bursa'da Covid-19 nedeniyle bir polis hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bursa'da Covid-19 nedeniyle bir polis hayatını kaybetti

Bursa'da Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde Covid-19 tedavisi gören Polis memuru Abdurrahman Kahveci hayatını kaybetti.

BURSA (İHA) - Bursa'da Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde Covid-19 tedavisi gören Polis memuru Abdurrahman Kahveci hayatını kaybetti.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde görev yapan polis Memuru Abdurrahman Kahveci Covid-19 sebebiyle Uludağ Üniversitesi Hastanesinde tedavi gördüğü sırada hayatını kaybetti. Gürsu'da sevenleri Abdurrahman Kahveci için "Bursa'nın Gürsu ilçesinde trafik polislerinin en güleçi en iyi değerli abimiz Covid-19 sebebiyle vefat etti. Allah rahmet eylesin" diyerek üzüntülerini dile getirdiler. - BURSA

Bursa'da Covid-19 nedeniyle bir polis hayatını kaybetti

Bursa'da Covid-19 nedeniyle bir polis hayatını kaybetti

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