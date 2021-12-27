Bursa'da çöp konteynerini çek çek arabaya koyarak çaldılar - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'da çöp konteynerini çek çek arabaya koyarak çaldılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'da 2 kağıt toplayıcı şahıs, yol kenarında duran çöp konteynerini çek çek arabasına koyup çaldılar.

OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Bursa'da 2 kağıt toplayıcı şahıs, yol kenarında duran çöp konteynerini çek çek arabasına koyup çaldılar. Bu anlar anlar kameralara yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Nilüfer Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 kağıt toplayıcı şahıs yol kenarında bulunan çöp çöp konteynerini gözüne kestirdi. Daha sonra "kağıt arıyormuş" gibi yapıp çöp konteynerini çek çek arabalarına koyarak kayıplara karıştılar. Bu anlar kameralara yansıdı.

(İHA)

Bursa'da çöp konteynerini çek çek arabaya koyarak çaldılar

Bursa'da çöp konteynerini çek çek arabaya koyarak çaldılar

Bursa'da çöp konteynerini çek çek arabaya koyarak çaldılar

Bursa'da çöp konteynerini çek çek arabaya koyarak çaldılar

Son dakika haberi... Eşini bıçakla öldürüp evi yaktığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Son dakika haberi... Eşini bıçakla öldürüp evi yaktığı iddia edilen şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title