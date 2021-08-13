Bursa'da çöp konteynerinde 28 kilo bonzai bulundu

BURSA'da, polis ekiplerince çöp konteynerinde 28 kilo 682 gram bonzai ele geçirilirken, 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

BURSA'da, polis ekiplerince çöp konteynerinde 28 kilo 682 gram bonzai ele geçirilirken, 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmaların ardından harekete geçen ekipler, uyuşturucunun, İnegöl ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'ndeki çöp konteynerine saklandığını belirledi. Gece düzenlenen operasyonda çöp konteynerinde 28 kilo 682 gram bonzai ele geçirildi. Polis ekipleri, kimliklerini tespit ettiği 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz