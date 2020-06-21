Bursa'da çöp kamyonunun çarptığı çocuk öldü, annesi yaralandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bursa'da çöp kamyonunun çarptığı çocuk öldü, annesi yaralandı

Bursa'da 4 gün önce çöp kamyonunun çarptığı 1,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, annesi yaralandı.

Bursa'da çöp kamyonunun çarptığı çocuk öldü, annesi yaralandı
21.06.2020 14:45 | Son Güncelleme: 21.06.2020 15:24

Bursa'da 4 gün önce çöp kamyonunun çarptığı 1,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, annesi yaralandı.

Merkez Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi 204. Sokak'taki evlerinin önünde bisiklet kullanan Ebrar Nisa ve yanındaki annesi Filiz Deniz'e (26) yol kenarında bekledikleri sırada sokağa dönüş yapan Ünsal A. idaresindeki çöp kamyonu çarptı.

Kamyonun altında kalan anne ve çocuğu, Ünsal A'nın geri manevra yapmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Özel araçla Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesine götürülen Ebrar Nisa Deniz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ayaklarında kırıklar oluşan anne Filiz Deniz, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesindeki müdahalesinin ardından taburcu edildi.

Çevredekiler tarafından darbedilen Ünsal A, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kamyon şoförü, taburcu edilmesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kazanın çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.

"Hak ettiği cezayı alana kadar bu işin üstünde duracağız"

Yaşamını yitiren kız çocuğunun amcası Şakir Deniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, komşularının Ebrar Nisa'yı ağır yaralı olarak hastaneye götürdüklerini ve aynı gün hastanede hayatını kaybettiğini söyledi.

Deniz, şunları kaydetti:

"Kazayı duyup hemen eve geldik. Annesi de yaralı vaziyette yerdeydi. Ambulansı çağırdık ve annesini de hastaneye gönderdik. Çok acı bir olay. Çok büyük ve sorumsuzca yapılan bir hareket. Bize göre bile isteye işlenmiş bir cinayet. Kamera kayıtları mevcut. Kayıtları görene kadar 'Acaba nasıl olmuş' diyorduk. Bir acaba vardı içimizde ama kayıtları inceledikten sonra kaza bile isteye yapılmış, bir cinayet. Acı bir durum.

Amacımız sonuna kadar bu olayın peşini bırakmamak. Hak ettiği cezayı alana kadar bu işin üstünde duracağız. Kamyon sürücüsü sokağa geliyor. Duruyor, ilk önce yengem ve kızıyla aralarında 17-18 metre mesafe var. Annesi çocuğuyla yolun kenarına yeşillik alana çekiliyor. Resmen bile isteye üstlerine sürmüş. Yine de 'acaba görmedi mi' diye düşündük. Şoför araçtan inip 'Be kadın neden yoldan çıkmıyorsun?' demiş, komşularımız buna şahit olmuş yani bilerek çapmış."

Deniz, yengesini yarın yeniden hastanede götüreceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: Yerli otomobil 2022'nin sonunda yollarda olacak Haber
Son dakika: Yerli otomobil 2022'nin sonunda yollarda olacak
Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı Haber
Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı
Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan gönderdi Haber
Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan...
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu Haber
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu
Yargıtay'dan emsal karar! Şirket belgelerinin fotokopisini çeken teknisyen işinden oldu Haber
Yargıtay'dan emsal karar! Şirket belgelerinin fotokopisini çeken teknisyen işinden oldu
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi Haber
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü
Film değil gerçek! 'Sazan sarmalı' yöntemiyle 14 bin lira dolandırdılar
Film değil gerçek! "Sazan sarmalı" yöntemiyle 14 bin lira dolandırdılar
Son Dakika: LGS nedeniyle 81 ilde uygulanan 6 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Son Dakika: LGS nedeniyle 81 ilde uygulanan 6 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Lakers'ın sahibi, Kobe Bryant'a yapılan ırkçılığı sosyal medyadan paylaştı
Lakers'ın sahibi, Kobe Bryant'a yapılan ırkçılığı sosyal medyadan paylaştı
Leicester City, deplasmanda Watford ile 1-1 berabere kaldı
Leicester City, deplasmanda Watford ile 1-1 berabere kaldı
Hastanede şoke eden görüntü! Doktor, yoğun bakım servisinde bisiklet sürdü
Hastanede şoke eden görüntü! Doktor, yoğun bakım servisinde bisiklet sürdü
Nurtaç Canan'ın ismini kanıyla parkeye yazdığı zanlının ilk ifadesi: Pişmanım
Nurtaç Canan'ın ismini kanıyla parkeye yazdığı zanlının ilk ifadesi: Pişmanım
Gregory van der Wiel Türkiye'yi unutamıyor: Fenerbahçe'de kraldım
Gregory van der Wiel Türkiye'yi unutamıyor: Fenerbahçe'de kraldım
Bursa'da masaj ve müzikle yetiştirilen wagyu cinsi sığır etinin kilosu 7 bin lira
Bursa'da masaj ve müzikle yetiştirilen wagyu cinsi sığır etinin kilosu 7 bin lira
Dini nikahlı eşini öldürdü, 'Neden yaptınız?' sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi
Dini nikahlı eşini öldürdü, "Neden yaptınız?" sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi
Çocukluk arkadaşı tarafından evinden çağrıldı, 10 yerinden bıçaklanarak öldürüldü
Çocukluk arkadaşı tarafından evinden çağrıldı, 10 yerinden bıçaklanarak öldürüldü
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı
Sigarayı bırakmak için bir sebep daha! İstanbul'da çıkan yangınların yüzde 34'ü sigara kaynaklı
Sigarayı bırakmak için bir sebep daha! İstanbul'da çıkan yangınların yüzde 34'ü sigara kaynaklı
Babasının pompalı tüfeğiyle oynayan 6 yaşındaki çocuk kendini kafasından vurdu
Babasının pompalı tüfeğiyle oynayan 6 yaşındaki çocuk kendini kafasından vurdu
Ünlü anketçi Hakan Bayraktar'dan 1 yıl sonra gelen itiraf: Teke tek çağırdım, 5 kişi gelip saldırdılar
Ünlü anketçi Hakan Bayraktar'dan 1 yıl sonra gelen itiraf: Teke tek çağırdım, 5 kişi gelip saldırdılar
Muş'ta sürü halinde görülen çalı çekirgeleri büyük korkuya neden oluyor
Muş'ta sürü halinde görülen çalı çekirgeleri büyük korkuya neden oluyor
İtalya'da görüp Türkiye'de bal sirkesi üretmeye başladı, litresini 120 liradan satıyor
İtalya'da görüp Türkiye'de bal sirkesi üretmeye başladı, litresini 120 liradan satıyor
İngilizce kursunda pompalı tüfekle tavana ateş eden saldırgan gözaltına alındı
İngilizce kursunda pompalı tüfekle tavana ateş eden saldırgan gözaltına alındı
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Kahraman baba, 3 yaşındaki kızını kurdun ağzından aldı
Kahraman baba, 3 yaşındaki kızını kurdun ağzından aldı
Reuters tüm dünyaya duyurdu! Çin koronavirüs aşısında insanlı deney aşamasına geçti
Reuters tüm dünyaya duyurdu! Çin koronavirüs aşısında insanlı deney aşamasına geçti
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
Eşinin dolandırıldığı mesaj girişimci kadına ilham kaynağı oldu! Şimdilerde 2 dönümlük seraya sahip
Eşinin dolandırıldığı mesaj girişimci kadına ilham kaynağı oldu! Şimdilerde 2 dönümlük seraya sahip
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Murat Kurum Ziya Selçuk Donald Trump Berat Albayrak
Magazin Alişan Bülent Ersoy Kerimcan Durmaz Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Ozan Tufan Serdar Aziz Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Ateş Kadın Bodrum Beşiktaş
Şu an buradasınız: Bursa'da çöp kamyonunun çarptığı çocuk öldü, annesi yaralandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.6.2020 15:26:13. #1.15#
title