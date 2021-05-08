Bursa'da çölyak hastalarına ramazanda gıda yardımı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursa'da çölyak hastalarına ramazanda gıda yardımı

Bursa'da çölyak hastalarına ramazanda gıda yardımı
Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler - Haberler | Güncel

Bursa Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı boyunca çölyak hastası 460 kişiye özel hazırlanmış gıda paketlerini ulaştırıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı boyunca çölyak hastası 460 kişiye özel hazırlanmış gıda paketlerini ulaştırıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, pandeminin ilk görüldüğü günden bu yana mücadele kapsamında önemli çalışmalar yürüten Bursa Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine de sosyal destekleri sürdürdü. Geçen yıl mart ayından bu yana gıda paketi, ekmek, sıcak yemek, C vitamini destek paketi gibi yardımlarını binlerce aileye ulaştıran Bursa Büyükşehir Belediyesi, ramazana özel hazırlanan Kart16 Sosyal Destek Çeklerini de 130 bin ihtiyaç sahibi aileye dağıttı.

Glutenli gıdaları yemeleri durumunda sağlık sorunu yaşayan çölyak hastaları için de ayrı bir çalışma başlatan Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı boyunca 17 ilçede toplam 460 kişiye özel hazırlanmış gıda paketlerini ulaştırdı.

Engelliler Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekipler, pandemi ve tam kapanma tedbirleri doğrultusunda özel gereksinimi olan, glutensiz acil gıda ile glutensiz ve düşük proteinli gıdaya ihtiyaç duyan çölyak hastalarına ramazan paketlerini ve günlük tüketim gıda paketlerini dağıtıyor.

Hazırlanan glutensiz gıda kolisinde, ekmek ve hamur yapmak üzere glutensiz un, çikolata, çubuk kraker, baton ekmek, kek, kurabiye, makarna çeşitleri, arpa şehriye, mısır unu, mısır nişastası, galeta unu, pirinç unu, puding yer alıyor. Düşük proteinli gıda kolisinde ise yumurta, et, tavuk ve pirinç ikameleri, gofret, çubuk kraker, sürülebilir çikolata, tel şehriye, arpa şehriye, makarna çeşitleri bulunuyor.

Hizmetten duydukların memnuniyeti dile getiren aileler, özel gereksinimle beslenen çocuklarına bu zor süreçte destek olan Bursa Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler

Başı demir korkuluklara sıkışan minik Şifa'yı itfaiye kurtardı
Başı demir korkuluklara sıkışan minik Şifa'yı itfaiye kurtardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Mustafa Şentop Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Özcan Deniz Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Serdar Aziz Mustafa Cengiz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bursa'da çölyak hastalarına ramazanda gıda yardımı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 13:05:44. #1.14#

title