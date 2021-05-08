Bursa'da çölyak hastalarına ramazanda gıda yardımı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı boyunca çölyak hastası 460 kişiye özel hazırlanmış gıda paketlerini ulaştırıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı boyunca çölyak hastası 460 kişiye özel hazırlanmış gıda paketlerini ulaştırıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, pandeminin ilk görüldüğü günden bu yana mücadele kapsamında önemli çalışmalar yürüten Bursa Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine de sosyal destekleri sürdürdü. Geçen yıl mart ayından bu yana gıda paketi, ekmek, sıcak yemek, C vitamini destek paketi gibi yardımlarını binlerce aileye ulaştıran Bursa Büyükşehir Belediyesi, ramazana özel hazırlanan Kart16 Sosyal Destek Çeklerini de 130 bin ihtiyaç sahibi aileye dağıttı.

Glutenli gıdaları yemeleri durumunda sağlık sorunu yaşayan çölyak hastaları için de ayrı bir çalışma başlatan Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı boyunca 17 ilçede toplam 460 kişiye özel hazırlanmış gıda paketlerini ulaştırdı.

Engelliler Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekipler, pandemi ve tam kapanma tedbirleri doğrultusunda özel gereksinimi olan, glutensiz acil gıda ile glutensiz ve düşük proteinli gıdaya ihtiyaç duyan çölyak hastalarına ramazan paketlerini ve günlük tüketim gıda paketlerini dağıtıyor.

Hazırlanan glutensiz gıda kolisinde, ekmek ve hamur yapmak üzere glutensiz un, çikolata, çubuk kraker, baton ekmek, kek, kurabiye, makarna çeşitleri, arpa şehriye, mısır unu, mısır nişastası, galeta unu, pirinç unu, puding yer alıyor. Düşük proteinli gıda kolisinde ise yumurta, et, tavuk ve pirinç ikameleri, gofret, çubuk kraker, sürülebilir çikolata, tel şehriye, arpa şehriye, makarna çeşitleri bulunuyor.

Hizmetten duydukların memnuniyeti dile getiren aileler, özel gereksinimle beslenen çocuklarına bu zor süreçte destek olan Bursa Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler