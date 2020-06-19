Bursa'da çöken istinat duvarının enkazında yürütülen arama kurtarma çalışması sonlandırıldı
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Bursa'da çöken istinat duvarının enkazında yürütülen arama kurtarma çalışması sonlandırıldı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir çocuğun çöken istinat duvarının altında kaldığı ihbarı üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile itfaiye ekiplerince başlatılan arama kurtarma çalışması, enkaz altında kimsenin olmadığının anlaşılması üzerine sonlandırıldı.

19.06.2020 07:47 | Son Güncelleme: 19.06.2020 07:52

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir çocuğun çöken istinat duvarının altında kaldığı ihbarı üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile itfaiye ekiplerince başlatılan arama kurtarma çalışması, enkaz altında kimsenin olmadığının anlaşılması üzerine sonlandırıldı.

Kurşunlu Mahallesi'nde bulunan sahil yolu kenarındaki istinat duvarı şiddetli yağış nedeniyle çökmüş, çevredekilerin, jandarma ekiplerine 13-14 yaşlarında bir çocuğun çöken duvarın altında kaldığı ihbarında bulunması üzerine arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

Çalışma, enkaz altında kimsenin olmadığının anlaşılması üzerine sonlandırıldı. Moloz yığınları Gemlik Belediyesi tarafından kaldırıldı.

Bursa'da çöken istinat duvarının enkazında yürütülen arama kurtarma çalışması sonlandırıldı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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