Bursa'da çok sayıda hırsızlık olayına karışan 5 kişi yakalandı

BURSA (İHA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde son bir ayda meydana gelen iş yerinden ve ikametten hırsızlık olaylarının failleri yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, ilçe genelinde birçok iş yeri ve ikametten hırsızlık olayı gerçekleştirdikleri belirlenen şüpheliler A.Y, M.D, İ.U, G.S.K, U.Z.S, isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çalıntı olduğu tespit edilen çok sayıda eşya bulunarak müsadere edildi. Zanlıların emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi. - BURSA