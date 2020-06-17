Bursa'da, çocuklara torbacılık yaptıran 4 şüpheli yakalandı
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Bursa'da, çocuklara torbacılık yaptıran 4 şüpheli yakalandı

BURSA'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları ve yaşı küçük çocuklara torbacılık yaptırdıkları belirlenen 4 şüpheli, polis tarafından yapılan operasyonla yakalandı.

Bursa'da, çocuklara torbacılık yaptıran 4 şüpheli yakalandı
17.06.2020 12:38 | Son Güncelleme: 17.06.2020 13:01

BURSA'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları ve yaşı küçük çocuklara torbacılık yaptırdıkları belirlenen 4 şüpheli, polis tarafından yapılan operasyonla yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik yaptığı çalışmalarda Ö.A., T.A. E.U. ve B.Ü.'nün uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Teknik ve fiziki takip yapan ekipler, ayrıca şüphelilerin yaşı küçük çocuklara torbacılık yaptırdığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerin evlerine dün eş zamanlı operasyon düzenledi. Polis ekipleri koçbaşıyla kapıları kırarken, yapılan aramalarda satışa hazır halde paketlenmiş 50 gram bonzai, bir miktar metamfetamin ve 1 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait fişekler ele geçirildi.Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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