Bursa'da çocuklar 4 saatlik zaman diliminde golf oynadı
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Bursa'da çocuklar 4 saatlik zaman diliminde golf oynadı

Bursa'da çocuklar 4 saatlik zaman diliminde golf oynadı Bursa'da parka kurulan golf setleriyle çocuklar kendilerine tanınan 4 saatlik vakti doyasıya eğlenerek geçirdi.

20.05.2020 14:16 | Son Güncelleme: 20.05.2020 14:20

Bursa'da çocuklar 4 saatlik zaman diliminde golf oynadı

BURSA - Bursa'da parka kurulan golf setleriyle çocuklar kendilerine tanınan 4 saatlik vakti doyasıya eğlenerek geçirdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü Muradiye Parkı'nda çocuklar için 9 adet mini golf seti kurdu. Golf antrenörleri eşliğinde çocuklar golf öğrenmenin ve oynamanın tadını kendilerine ayrılan 4 saatlik sürede yaşadı. Daha önce golf sporu ile tanışmayan çocukların heyecanı yüzlerine yansıdı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Nurullah Yıldız, "Bu hafta ilk defa yaptık. Geçen hafta 14-20 yaş arası gençlerimize şehrin 30 noktasında 7 ayrı ilçede TYT deneme sınav testi ve kalem dağıtmıştık. Bugünde 11.00 ile 15.00 arasında çocukların sokağa çıkma müsaadelerinde bizde bunu fırsata dönüştürelim istedik. Çocukların evde oturmaktan sıkıldıklarını fark ettiğimiz için Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak mini golf parkurları kurduk. Çocuklara farklı geçirebilecekleri 4 saat yaşattık. Alanında uzman antrenörler eşliğinde hepsi eğitimli arkadaşlarımız çocuklara yardımcı oluyor. Bu işi yaparken sosyal mesafe kurallarına dikkat ediyoruz. Çocuklara özel maske dağıttık. El dezenfektanı ile temizliği sağlıyoruz. Belediye olarak çocuklar için özel maskeler tasarladık" dedi.

Çocuklarda golf oynamanın zor olmadığını ve zevkli bir spor olduğunu dile getirdiler.

Bursa'da çocuklar 4 saatlik zaman diliminde golf oynadı

Kaynak: İHA

Manşet

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