Bursa'da çocuğa çarpıp yaralayan sürücü olay yerinden kaçtı BURSA'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu çocuğa çarpan kamyonet sürücüsü olay yerinden kaçtı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu çocuğa çarpan kamyonet sürücüsü olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken, polis kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaza, Ertuğrul Gazi Mahallesi, Zincirli Kuyu Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan henüz sürücüsü ve plakası belli olmayan kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Cuma Alabdallah'a (6) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuk ağır yaralandı. Sürücü ise aracıyla olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Yaralı çocuk olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Vücudun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Polis kaçan sürücü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA