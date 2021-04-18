Çoban köpeğinin kuzuyu emzirmesi görenleri şaşırtıyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir çoban köpeği, sürüdeki bir kuzuyu emziriyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir çoban köpeği, sürüdeki bir kuzuyu emziriyor.

İnegöl'e bağlı Cerrah Mahallesi'ndeki bir çiftlikte koyun sürüsünü koruyan çoban köpeği doğum yaptıktan bir süre sonra rahatsızlandı.

Sahipleri tarafından kuzuların olduğu bölüme alınan çoban köpeğinin buradaki bir kuzuyu da emzirmeye başlaması şaşkınlık oluşturdu.

Çiftlik Sahiplerinden Sezer Çubuk, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk defa böyle bir durumla karşılaştıklarını söyledi.

Çubuk, bu durum karşısında şaşırdıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bir gün sabah içeri girdik, köpeğin kuzuyu emzirdiğini gördük. Kuzunun bir tane annesi varken, 2 tane annesi oldu. Kuzumuz sağlıklı büyüyor. Çok şükür hiç bir sıkıntısı yok. Biz de bir mucize ile karşılaştık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek