Bursa'da Cnc Tezgahında Sıkışan İşçinin Hayatını Kaybetmesi

Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki fabrikada meydana gelen iş kazasında hayatını kaybeden işçi için cenaze töreni düzenlendi.

Bakımcı olarak çalıştığı fabrikada CNC tezgahının hareket etmesi sonucu sıkışarak ağır yaralanan ve kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesi'nde kurtarılamayan Sedat Ulu'nun (43) cenazesi, evine helallik alınması için getirildi.

Gazi Orhanbey Camii'nde kılınan namazının ardından, Ulu'nun cenazesi ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, fabrika yönetici ve çalışanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Evli ve 2 çocuk babası Ulu'nun fabrikada yaklaşık bir yıldır çalıştığı öğrenildi.