Çiviyle lastiği patlatılan otomobilden 1 milyon 600 bin liranın çalındığı iddiası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Çiviyle lastiği patlatılan otomobilden 1 milyon 600 bin liranın çalındığı iddiası

12.01.2021 11:41 | Son Güncelleme: 12.01.2021 12:00

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir otomobilin lastiğinin çiviyle patlatıldığı, stepneyi takmak için içindeki kişiler indiğinde ise araçta bulunan 1 milyon 600 bin liranın çalındığı öne sürüldü.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir otomobilin lastiğinin çiviyle patlatıldığı, stepneyi takmak için içindeki kişiler indiğinde ise araçta bulunan 1 milyon 600 bin liranın çalındığı öne sürüldü.

Bir inşaat firmasının sahibi Osman K. (59), Tapu ve Kadastro 4. Bölge Müdürlüğünde arsa satışından aldığı paraları bankaya yatırmak için arkadaşı C.P. (49) ile otomobile binerek yola çıktı.

Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi Ata Bulvarı'nda seyir halindeyken patlayan otomobilin lastiğini değiştirmek için inen Osman K. ve C.P, bu sırada araçtaki 1 milyon 600 bin liranın çalındığı iddiasıyla polise başvurdu.

Olay yerine gelen polis ekipleri, patlayan lastiğe özel yapım çivi batırıldığını ve bu otomobilin başka bir araçla takip edildiğini belirledi.

Nilüfer Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobilin lastiğinin patladığı noktanın, güvenlik kameralarının açısı dışında kaldığını tespit etti. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarının incelenmesi sonucu, takipte kullanılan otomobil, Küçük Sanayi Sitesi'nde terk edilmiş bulundu. Bu araca 200 metre mesafede ise parçalanmış bir cep telefonu ele geçirildi.

Polis, olayın fail ya da faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Çiviyle lastiği patlatılan otomobilden 1 milyon 600 bin liranın çalındığı iddiası
Çiviyle lastiği patlatılan otomobilden 1 milyon 600 bin liranın çalındığı iddiası
Çiviyle lastiği patlatılan otomobilden 1 milyon 600 bin liranın çalındığı iddiası
Çiviyle lastiği patlatılan otomobilden 1 milyon 600 bin liranın çalındığı iddiası

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Murat Kurum Hulusi Akar Fikri Sağlar Donald Trump
Magazin Eser Yenenler Murat Dalkılıç İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Ersun Yanal Mesut Bakkal Emre Taşdemir Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Kaza Karar Kongre Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çiviyle lastiği patlatılan otomobilden 1 milyon 600 bin liranın çalındığı iddiası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 12:12:46. #1.15#
title