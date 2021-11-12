Bursa'da cinsel istismar sanığına 15 yıl hapis cezası - Haberler
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Bursa'da cinsel istismar sanığına 15 yıl hapis cezası

AA / Elif Özlem Çelikler - Haberler | Güncel
Bursa'da cinsel istismar sanığına 15 yıl hapis cezası

Bursa'da, 9 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

BURSA (AA) - Bursa'da, 9 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık M.B. (64) Ses Ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları, Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği avukatları da salonda hazır bulundu.

Söz verilen sanık, suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, sanığa "çocuğa karşı cinsel istismar" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 15 yıl hapis cezası verdi.

Duruşmanın ardından Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği üyeleri adliye önünde basın açıklaması yaptı.

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AA / Elif Özlem Çelikler - Son Dakika Haberleri

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