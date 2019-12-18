Bursa'da "cinsel içerikli ürün" operasyonu

18.12.2019 11:10 | Son Güncelleme: 18.12.2019 11:10

Bursa'da düzenlenen operasyonda, cinsel içerikli ilaç, sprey, macun ve enerji içecekleri ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki iki iş yerinde, cinsel gücü artırıcı etkiye sahip olduğu bilinen, daha önceki analizlerde içinde bulundurulması yasak olan afrodizyak etken madde sildenafil ve tadanafil ile ağrı kesici ve romatizmal amaçla kullanılan etken maddeler belirlenen ürünlerin satıldığını belirledi.

Bunun üzerine söz konusu adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 8 bin 129 cinsel gücü artırıcı enerji içeceği, 120 ıslak mendil, bin 340 gıda takviyeli kapsül, 405 sprey, 176 çikolata, 240 kahve, 158 macun ve 7 bin 600 ilaç buldu. Söz konusu malzemelerin piyasa değerinin 250 bin lira olduğu bildirildi.

İş yeri sahibi iki kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Kaynak: AA