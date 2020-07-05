- Bursa'da cinnet geçiren anne ve öldürdüğü çocukları toprağa verildi
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- Bursa'da cinnet geçiren anne ve öldürdüğü çocukları toprağa verildi

- Bursa'da cinnet geçiren anne ve öldürdüğü çocukları toprağa verildi Bursa'da cinnet geçiren anne ile öldürdüğü iki çocuğu toprağa verildi.

05.07.2020 14:18 | Son Güncelleme: 05.07.2020 14:27

- Bursa'da cinnet geçiren anne ve öldürdüğü çocukları toprağa verildi

BURSA - Bursa'da cinnet geçiren anne ile öldürdüğü iki çocuğu toprağa verildi.

Merkez Osmangazi ilçesi Adnan Menderes Mahallesinde oturan Elif Polat (33), 5 yaşındaki çocukları Murat ve 10 yaşındaki Melinay'ı öldürdükten sonra tabanca ile kendini de vurarak canına kıydı. Eşi Durmuş Polat tarafından kanlar içerisinde bulunan anne ve çocuklarının olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hayatını kaybettiği belirlendi. Yanındaki 2 arkadaşı baba Durmuş Polat'ı güçlükle sakinleştirmeye çalışırken, Murat, Melinay ve Elif Polat'ın cansız bedenleri inceleme yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Otopsinin ardından çocuklar ve anneleri, bugün Hasköy Mahallesi Mezarlığına defnedildi. Yakınları ve dostları cenazede göz yaşlarına hakim olamadı.

- Bursa'da cinnet geçiren anne ve öldürdüğü çocukları toprağa verildi

Kaynak: İHA

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