Bursa'da cinayet işleyip intihar eden arkadaşına yardım etmekle suçlanan sanığa 15 yıl hapis
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bursa'da cinayet işleyip intihar eden arkadaşına yardım etmekle suçlanan sanığa 15 yıl hapis

21.01.2021 19:41 | Son Güncelleme: 21.01.2021 19:44
Bursa'da cinayet işleyip intihar eden arkadaşına yardım etmekle suçlanan sanığa 15 yıl hapis

Bursa'nın Gemlik ilçesinde barışma teklifini geri çevirdiği öne sürülen eski sevgilisini öldürüp intihar eden arkadaşına yardım ettiği iddiasıyla tutuklanan sanığa 15 yıl hapis cezası verildi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde barışma teklifini geri çevirdiği öne sürülen eski sevgilisini öldürüp intihar eden arkadaşına yardım ettiği iddiasıyla tutuklanan sanığa 15 yıl hapis cezası verildi.

Bursa 15. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Özcan Ç, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve sanık avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada önceki savunmalarını tekrar eden Özcan Ç, Osman K'nin cinayet işleme kastından habersiz olduğunu öne sürerek beraatını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığa "tasarlayarak kasten öldürme suçuna yardım ettiği" gerekçesiyle 15 yıl hapis cezası verdi.

Gemlik Serbest Bölge'de geçen yıl 23 Mart'ta bir fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan Özlem M'nin (39) yanına gelen eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Osman K. (46), barışmak istediğini söyledi. Aldığı ret cevabı üzerine kadını tabancayla vuran Osman K, daha sonra kendisine de ateş etti. Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılan iki yaralı da hayatını kaybetti. Olayın ardından inceleme yapan polis ekipleri, Osman K'nin olay yerine Özcan Ç. ile geldiğini tespit etti. Gözaltına alınan Özcan Ç, daha sonra tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Engin Altay Donald Trump Ahmet Davutoğlu Mustafa Sarıgül
Magazin Can Yaman Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı Ceyda Düvenci
Spor Mesut Özil Arda Turan Serdar Aziz Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Rusya Beşiktaş Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bursa'da cinayet işleyip intihar eden arkadaşına yardım etmekle suçlanan sanığa 15 yıl hapis - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.1.2021 19:54:45. #1.14#
title