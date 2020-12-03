Bursa'da cinayet işleyip intihar eden arkadaşına yardım etmekle suçlanan sanık yargılanıyor

Bursa'nın Gemlik ilçesinde barışma teklifini geri çevirdiği öne sürülen eski sevgilisini öldürüp intihar eden arkadaşına yardım ettiği iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde barışma teklifini geri çevirdiği öne sürülen eski sevgilisini öldürüp intihar eden arkadaşına yardım ettiği iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 15. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, "kasten öldürme" suçundan hakkında dava açılan tutuklu sanık Özcan Ç'nin ifadesi, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alındı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve sanık avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada önceki savunmalarını tekrar eden Özcan Ç, esnaf olduğu için Osman K'nin kendisini, iş aldığını söylediği fabrikaya götürmesinin normal olduğunu, kendi aralarında zaman zaman böyle yardımlaşmalarda bulunduklarını, giderken Osman K'nin cinayet işleme kastından habersiz olduğunu öne sürdü.

Sanık avukatları müvekkillerinin, Osman K'nin cinayet işleyeceğini bilmediğini, bilseydi fabrika alanına kendi kimlik ve araç ruhsatıyla girerek kendi kimliğini açığa vurmasının hayatın ve suçun mantığına aykırı olacağını iddia etti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları ise sanığın kebapçı olduğunu ve fabrikaya iş başvurusu yapmaya gittiği iddiasının doğru olmadığını söyledi.

Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın kasten öldürme suçuna yardım ettiği gerekçesiyle 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının mütalaaya karşı süre istemesi üzerine duruşmayı erteledi.

Olay

Gemlik Serbest Bölge'de 23 Martta, bir fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan Özlem M'nin (39) yanına gelen eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Osman K. (46), barışmak istediğini söyledi. Aldığı ret cevabı üzerine kadını tabancayla vuran Osman K, daha sonra kendisine de ateş etti. Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılan iki yaralı da hayatını kaybetti. Olayın ardından inceleme yapan polis ekipleri, Osman K'nin olay yerine Özcan Ç. ile geldiğini tespit etti. Gözaltına alınan Özcan Ç, daha sonra tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz