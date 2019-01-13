Bursa'da Cinayet

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, silahla yaralanan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Gemlik ilçesi Küçük Kumla Mahallesi Abdullah Aslan Caddesi'ndeki bir büfede, Ahmet Can Yaşlı (23), kimliği belli olmayan kişi veya kişilerce tabancayla vurularak ağır yaralandı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekibi tarafından Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılan Yaşlı, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri olaya karıştıkları öne sürülen büfe işletmecisi Ramiz S. (47) ile Kerim A'yı (43) gözaltına aldı. Ekipler, iki tabancaya da el koydu.

Yaşlı'nın cenazesi savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken polis ekiplerinin cinayetle ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: AA