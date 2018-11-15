Bursa'da Cinayet

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir mobilya imalathanesinde silahla vurulan kişi, hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ağaç İşleri Sanayi 8. Sokak'taki mobilya imalathanesinde, kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahla vurulan Yavuz Candar, ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan Candar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, Yavuz Candar'ın babası Yusuf Candar'ın da Yeniceköy Mahallesi'ndeki evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandığı öğrenildi.

Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.