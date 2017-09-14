Bursa'da Cinayet

Bursa'da, tartışığı iş arkadaşı tarafından vurulan kişi hayatını kaybetti.



Merkez Osmangazi ilçesi Duaçınarı Mahallesi Vişne Caddesi'ndeki bir tekstil atölyesinde çalışan Sami Aydın (34) ile O.Ö. arasında, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.



İkili bir süre tartıştıktan sonra O.Ö'ye ait otomobille Demirtaş Barajı'na gitti. Aydın, iş yerinden ayrılırken, diğer iş arkadaşlarına Demirtaş Barajı'na O.Ö. ile konuşmaya gideceklerini söyledi.



Bir süre sonra telefonla arayıp Aydın'a ulaşamayan iş arkadaşları, söz konusu yere gelerek onu aramaya başladı. Bölgeye yakın bir ormanlık alana giren iş arkadaşları, Aydın'ı bacağından vurulmuş halde bulunca durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Aydın'ın öldüğünü belirledi.



Aydın'ın cesedi, savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi, O.Ö'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.