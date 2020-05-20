Bursa'da çilek çiftçinin yüzünü güldürdü
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Bursa'da çilek çiftçinin yüzünü güldürdü

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde üretilen ve 'kırmızı elmas' olarak bilinen çilekte, yılın ilk hasadına başlandı.

Bursa'da çilek çiftçinin yüzünü güldürdü
20.05.2020 12:07 | Son Güncelleme: 20.05.2020 12:07

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde üretilen ve 'kırmızı elmas' olarak bilinen çilekte, yılın ilk hasadına başlandı. Bu sene 500 ton rekolte beklenen çileğin kilosu 7 ile 10 lira arasında değişiyor.

Orhangazi'ye bağlı kırsal Mahmudiye Mahallesi'nde üretimi yapılan ve 'kırmızı elmas' denilen çileğin hasadına başlandı. Tarlada kilosu 7 ile 10 lira arasında fiyattan satılan çilek, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. 80 haneli 224 nüfuslu kırsal Mahmudiye Mahallesi'nde oturanların tamamına yakını geçimini çilekten sağlarken, bu yıl tarlalardan 500 ton rekolte bekleniyor.

Çilek sezonuna başladıklarını belirten çiftçi Yüksel Üstün, 'Bu yıl ürünümüz iyi para edecek. Şu anda 7 ile 10 TL arasında satışımız var. Bu çiftçimiz için iyi bir rakam. Çileği ağırlıklı olarak İstanbul Sebze ve Meyve haline satıyoruz ama ülkenin dört bir yanına da gönderiyoruz. Ürün rekoltemiz de bu sezon çok iyi' dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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