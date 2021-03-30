Son dakika haberleri! Çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi
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Son dakika haberleri! Çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi

Anadolu Ajansı / Musa Öztürk - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 2 katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 2 katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bayırköy Mahallesi'ndeki evinde tek başına yaşayan Yüksel M. (30), iddiaya göre, ısınmak için odun sobasını benzinle tutuşturmak istedi.

Bidondaki benzinin birden alev alıp yangına yol açmasının ardından Yüksel M, evden kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı.

Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orhangazi, Gemlik ve İznik ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucunda söndürülen yangının ardından ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Son dakika haberleri! Çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi
Son dakika haberleri! Çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi
Son dakika haberleri! Çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi
Son dakika haberleri! Çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Öztürk

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