Bursa'da çıkan silahlı kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde çıkan silahlı kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı.

Esentepe Mahallesi'ndeki eğlence mekanında iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Mekanın dışında devam eden kavgada silahla yaralanan iki kardeşten S.A. Bursa Şehir Hastanesi'ne, F.A. da Çekirge Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Yaralılardan S.A'nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmaları sürüyor.