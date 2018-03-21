Bursa'da Çiftlik Bank'ın El Konulan Araçları Çiftliğe Park Edildi (2)

TÜK-DER GENEL BAŞKANI FİLİZOĞLU: BAKANLIK DENETLEMEKTE GEÇ KALDI

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 'Tüketici hakları haftası' kapsamında düzenlenen söyleşiye katılan TÜK-DER Genel Başkanı Necdet Filizoğlu, son günlerde 80 bin kişinin dolandırılması ile gündeme gelen Çiftlik Bank konusunda açıklama yaptı. Çiftlik Bank'ı saadet zincirine benzeten Filizoğlu, Çiftlik Bank'ı denetlemesi gereken kurumun Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olduğunu, ancak bakanlığın denetlemede geç kaldığını ileri sürdü. Filizoğlu, şunları kaydetti:

"511 milyon lira gibi bir paranın yurt dışına aktarıldığı, ülke genelinde 80 bin kişinin de korkunç bir mağduriyet yaşadığı bir dönemdeyiz. Bu tip kuruluşlar, halk arasında saadet zinciri olarak adlandırılan yapılardır. Bu yapıların oluşumunu aslında 'Tüketicinin korunması hakkındaki kanun' yani 6502 sayılı yasanın 80'inci maddesinde de ifade bulur. Bu tip örgütlenmelerin yasak olması gerekiyor, ama mağduriyetle gündeme geldi. Yeterli denetlemelerin zamanında yapılmadığından oldu. Hala günümüzde benim bildiğim 11 tane bu tür firma var. Bakanlığımız bu konuda araştırma ve denetleme çalışmalarını yaptığını belirtti, ama somut adımların atılmadığını da görüyoruz. 80'inci madde 'piramit satışları' yasaklarken, bunun 3'üncü fıkrası da 'Bakanlık piramit satış sistemleriyle ilgili gerekli incelemeleri yapmaya, varsa elektronik sistemin ülkemizde durdurulması dahil, kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içinde gerekli önlemleri almaya yetkilidir' der. Yani bakanlıkların bu konuda sorumlulukları üst seviyededir. Sorun ortadadır, çözüm de ortada olmak zorundadır. Bir an önce bu firmaya kayyum atanarak, mağdurlara açtıkları davanın sonuçlarına göre paralarını geri alma imkanı sağlanmalıdır. Kayyum atanmasında gecikmemek gerekir. İvedi bir şekilde bu yapılmalı. Mağdurlar da para limitine göre Tüketici Hakem Heyetlerine, Tüketici Mahkemelerine başvurularını yapsınlar ki; bir an önce lehlerine sonuçlanacak bu kararları icra takibine koyabilme, paralarını kayyum kanalıyla kurtarabilme şansları doğsun. Çiftlik Bank mağdurlarına bunu öneriyoruz."

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir),