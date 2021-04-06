BURSA'DA ÇİFTLİĞİ SU BASTI, KUZULAR İŞ MAKİNESİYLE KURTARILDI
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BURSA'DA ÇİFTLİĞİ SU BASTI, KUZULAR İŞ MAKİNESİYLE KURTARILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'DA ÇİFTLİĞİ SU BASTI, KUZULAR İŞ MAKİNESİYLE KURTARILDIBursa'nın İnegöl ilçesinde, şiddetli yağmur ve karların erimesiyle sular altında kalan hayvan çiftliğindeki kuzular, iş makinesiyle kurtarıldı.

BURSA'DA ÇİFTLİĞİ SU BASTI, KUZULAR İŞ MAKİNESİYLE KURTARILDI

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, şiddetli yağmur ve karların erimesiyle sular altında kalan hayvan çiftliğindeki kuzular, iş makinesiyle kurtarıldı. Bu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Kent genelinde etkili olan kuvvetli yağışlar ve karların erimesi ile birçok bölgede taşkın oldu. İnegöl ilçesi Kulaca yolu üzerindeki hayvan çiftliği, dün sular altında kaldı. Çiftlikte bulunan kuzular, iş makineleriyle kurtarılırken, bu anların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Hasar oluşan çiftlikteki yemler de kullanılamaz hale geldi. Çiftlikteki hayvanların telef olmadan kurtarıldığı öğrenildi.

BURSA'DA ÇİFTLİĞİ SU BASTI, KUZULAR İŞ MAKİNESİYLE KURTARILDI
BURSA'DA ÇİFTLİĞİ SU BASTI, KUZULAR İŞ MAKİNESİYLE KURTARILDI
BURSA'DA ÇİFTLİĞİ SU BASTI, KUZULAR İŞ MAKİNESİYLE KURTARILDI
BURSA'DA ÇİFTLİĞİ SU BASTI, KUZULAR İŞ MAKİNESİYLE KURTARILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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