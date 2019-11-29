Bursa'da çifte gökkuşağı şöleni

29.11.2019 16:00 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:00

Bursa'da kısa süreli yağışın ardından açan güneş ile birlikte ortaya çıkan 2 gökkuşağı, görenleri kendine hayran bıraktı.

Mudanya ilçesi Çağrışan Mahallesinde öğleden sonra başlayan kısa süreli yağış, bir süre sonra kendini güneşe bıraktı.

Güneş ile birlikte ortaya çıkan çifte gökkuşağı güzel bir görüntü oluşturdu. Biri diğerinden daha az belirgin olan gökkuşakları, görenleri kendine hayran bıraktı. Yaklaşık 10 dakika sonra ise 2 gökkuşağı gözlerden kayboldu.

(Zafer Peker/İHA)

Kaynak: İHA