Bursa'da çifte cinayet sanığına 41 yıl 8 ay hapis cezası

Bursa'da eski ortağını ve kardeşini öldürdüğü, bir kişiyi de yaraladığı iddiasıyla yargılanan sanık, 41 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa'da eski ortağını ve kardeşini öldürdüğü, bir kişiyi de yaraladığı iddiasıyla yargılanan sanık, 41 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Nedim Vural B, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müşteki sanık Abdurrahman Yenikapı ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Yenikapı, şikayetinin devam ettiğini belirterek, "Ben hala sakatım. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum." dedi.

Son sözleri sorulan Nedim Vural B. ise eski beyanlarını tekrar ederek, yaşananlardan dolayı üzgün ve pişman olduğunu söyledi.

Kısa bir aranın ardından Nedim Vural B'ye, Murat ve Abdullah Yenikapı'yı öldürdüğü gerekçesiyle "kasten öldürme" suçundan iki kez müebbet hapis cezası veren mahkeme heyeti, cezaları haksız tahrik indirimiyle 18'er yıla, iyi hal indirimiyle de 15'er yıla düşürdü. Sanık ayrıca, Abdurrahman Yenikapı'yı yaraladığı gerekçesiyle "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Müşteki sanık Abdurrahman Yenikapı'nın ise beraatine hükmedildi.

Nedim Vural B, Haziran 2018'de eski ortağı Murat ve kardeşi Abdullah Yenikapı'yı aralarında çıkan tartışma sırasında öldürdüğü, Abdurrahman Yenikapı'yı yaraladığı iddiasıyla tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler