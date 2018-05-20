Bursa'da Çiftçiyi Sağanak Yağıştan Sonra Dolu da Vurdu

Bursa'nın İznik ilçesinde dün akşam yağan dolu ekili alanlarda zarara yol açtı.

İznik ilçesinde geçtiğimiz günlerde yoğun yağışlar nedeni ile kiraz ağaçlarının zarar gören görmesinin ardından bu kez de dolu zarara yol açtı. Ovada özellikle erikler büyük hasar görürken, yer yerde kara bodur kirazlarında hasar olduğu ifade edildi. İznik Ziraat Odası Başkanı Vahit Mutlu, "Dün akşam iftar saatlerinde yağan dolu ovada zarara yol açtı. Özellikle Dereköy ve Sarıağıl köylerinde hasar olduğu bir gerçek. Diğer köylerdeki durumla ilgili olarak odamıza bağlı mühendisler tarafından araştırmalarımız devam ediyor. Özellikle eriklerde hasar büyük, kara bodur kirazlarında ve zeytinlerdeki hasar konusunda araştırmalarımız devam ediyor" diye konuştu. - BURSA