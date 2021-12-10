Bursa'da çiftçilere budama eğitimi

GÜRSU, BURSA (Habermetre) - Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarıma dair her alanda olduğu gibi meyvecilikte de çiftçiyi bilgilendirmeye devam ediyor. Gürsu ilçesinde üreticilere "Meyvecilikte Budama" konulu eğitim gerçekleştirildi. Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden gelen teknik personellerin anlatımıyla gerçekleştiren etkinliğe Gürsu Kaymakamı Naif Yavuz, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, Gürsu Ziraat Odası Başkanı Kamil Dönmez, İl ve İlçe protokolünün yanı sıra çok sayıda üretici katıldı.

Eğitimde bir konuşma gerçekleştiren İl Müdürü Aygül "Armut dünyada yetiştiriciliği yapılan en önemli meyve türlerinden biridir. İlimizde yetiştirilen Deveci ve Santamaria çeşitleri, en fazla üretilen armut çeşitlerimizdir. 10. 09. 2019 tarihinde Gürsu Deveci Armudu Gürsu Ziraat Odası tarafından coğrafi işaret tescili yapılmıştır. 2019 yılı FAO verilerine göre dünyada toplam 1. 379. 387 ha alanda 23. 919. 075 ton armut üretilmektedir. Üretim bakımından Çin ( 956. 166 ha, 17. 091. 032 ton), İtalya ( 28. 710 ha, 429. 290 ton), ABD (18. 7370 ha, 661. 340 ton) ve Arjantin (26. 244 ha, 595. 427 ton) söz sahibi ülkelerdir. Ülkemiz 2019 yılında dünyada alan (26. 299 ha) bakımından 3. sırada olup üretim (530. 723 ton) bakımından da 4. sırada yer almıştır. 2020 yılı TÜİK verilerine göre ülkemizde 260. 707 da alanda 545. 569 ton armut üretilmektedir. İlimiz 90. 520 da alan ve 223. 050 ton armut üretimi ile 1. Sırada yer almaktadır. Gürsu ilçemiz 1. sırada olup (22. 645 da, 88. 270 ton), Kestel (13. 800 da, 34. 348 ton), İnegöl (23. 100 da, 36. 100 ton), Yıldırım (5. 616 da, 19. 223 ton) ve Osmangazi (10. 504 da, 20. 568 ton) ilçeleri takip etmektedir. 2021 yılı Bursa ili rekolte tahmini yaklaşık 213. 000 ton ve Gürsu ilçesi rekolte tahmini yaklaşık 88. 280 tondur. 2019 yılı TÜİK verilerine göre ülkemizden 57. 481 ton taze armut ihraç edilmiş ve 23. 922. 284 $ gelir elde edilmiştir. 2021 yılı Zirai Karantina Müdürlüğü'nün verilerine göre ilimizden yaklaşık 25. 000 ton armut ihracatı gerçekleştirilmiştir. Ülkemiz meyveciliğinde bazı meyve türlerinin yetiştirme tekniklerinde karşılaşılan önemli eksiklerden olan budama-şekil vermedeki hatalı uygulamaların giderilmesi amacıyla, Bakanlığımız Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı ve Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü işbirliğinde 2019 yılından itibaren "Meyvecilikte Terbiye Sistemleri" konulu eğitim projesi uygulanmaktadır. Proje kapsamında Gürsu ilçemizde Gürsu ve Kestel ilçeleri armut üreticilerine yönelik armut budama eğitimi düzenlenmektedir. Eğitim Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü konu uzmanları tarafından teorik ve uygulamalı olarak yapılacaktır. Eğitimin çiftçilerimiz başta olmak üzere, İlimize ve Ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve Sizleri saygı ile selamlıyorum. " dedi.

Protokol konuşmalarının ardından Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde görevli Dr. Mehmet Emin AKÇAY ve Dr. Adnan DOĞAN tarafından uygulamalı olarak meyve bahçesinde budama gösterildi. bursa gürsu meyve armut budama

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