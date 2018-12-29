Bursa'da Chp-İp İttifakı Bozuldu

Uzun süredir devam eden ittifak söylemlerine, Gemlik İyi Parti İlçe Başkanlığı son noktayı koydu. Gemlik'te ittifak yapmayacaklarını ifade eden İyi Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, ilçe başkan adaylarının Dr. Adnan Bıyıklı olduğunu söyledi.

Siyasetteki konfor alanını bozan bir siyasi hareket olduklarını dile getiren İyi Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, yerel seçimlere de en iyi hazırlanan parti olduklarını ifade etti. Tatlıoğlu, "Ben hem kurucu il başkanımıza, il yöneticilerimize, Gemlik temsilcilerimize teşekkür ediyorum. Adnan Bıyıklı kurucu ilçe başkanımızdır. Kendisi de İYİ Parti'nin Gemlik Belediye Başkanı adayıdır. Bu yolu beraber yürüdük. 31 Mart sonrasında da belediye başkanı olarak kendisini göreceğiz. Belli olan adaylarımız ve seçilecek adaylarımızla Bursa'yı yönetmeye hazırız. Türkiye'de 2005'ten itibaren siyasette de şekil değiştirdi. Siyaset kendini ittifak çalışmaları içinde buldu. Biz de "Türkiye'de Güç Birliği" olarak yola çıktık. Gemlik'te bir iş birliği olacaksa, Dr. Adnan Bıyıklı adıyla olacaktır. Biz çalışmalarımızı da bu anlamda başlatacağız. İlk defa bir belediye başkan adayını açıklıyoruz" dedi.

İyi Parti Gemlik Belediye Başkan adayı Dr. Adnan Bıyıklı ise, "Bu proje yarışması değil. Gider güçlü bir firmaya yaptırırsınız. Kazanacak olan proje değil, haktır, hukuktur, adalettir. Bizim en büyük projemiz şu, belediyenin ne olduğunu anlatmak. Belediyenin görevi halkın yaşam kalitesini yükseltmek. Sekiz yıl önce Gemlik halkından alınan Gemlik Belediyesi'ni, yeniden halka teslim etmek için aday olduk" şeklinde konuştu.

İl Başkanı Dr. Yahya Bahadır ise, "Gemlik'te Adnan Bıyıklı'ya önemli destek var. İyi Parti çatısında, Dr. Adnan Bıyıklı ile seçime gireceğiz. Bundan sonra görüşmeler Adnan Bıyıklı'nın adaylığı altında olacak veya hiç olmayacak" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA