Cezaevi önünde işlenen cinayetle ilgili 2 şüpheli daha yakalandı

Bursa'da bir kişinin tutuklu oğlunu ziyaret ettikten sonra cezaevi önünde silahla öldürülmesiyle ilgili 2 şüpheli daha yakalandı.

Bursa'da bir kişinin tutuklu oğlunu ziyaret ettikten sonra cezaevi önünde silahla öldürülmesiyle ilgili 2 şüpheli daha yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Sadık Çayır'n (57) 27 Kasım'da Bursa H Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan oğlunu ziyaret etmesinin ardından öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Semih K'ye iki şüphelinin yardım ettiğini belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, S.K. ve T.Ö.'yü Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde saklandıkları evlerde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından 3 zanlı adliyeye sevk edildi.

Daha önce yaşanan silahlı kavgada husumet başlamıştı

Osmangazi ilçesinde 7 Haziran'da taksi durağı ile oto kiralama firmasında çalışanlar arasında araç park etme meselesinden çıkan ve firma sahibinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından zanlılardan Sadık Çayır'ın (57) oğlu tutuklanmıştı.

Sadık Çayır'ın oğlunu ziyaret etmesinden sonra öldürüldüğü saldırının ardından yakalanan 3 şüphelinin, hazirandaki bu olayın taraflarından olduğu iddia edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu