Bursa’da cezaevi mahkumlarına eldiven diktirip, ihraç ediyor

Kalifiye eleman bulmakta zorlanan BES, bu yıl Bursa E-Tipi Cezaevine bir atölye kurarak, oradaki mahkumlara da zanaat öğretmeye başladı.

Bursa’da cezaevi mahkumlarına eldiven diktirip, ihraç ediyor

Kalifiye eleman bulmakta zorlanan BES, bu yıl Bursa E-Tipi Cezaevine bir atölye kurarak, oradaki mahkumlara da zanaat öğretmeye başladı. 10 mahkumun üretime başladığını söyleyen BES Genel Müdürü Ahmet Bulut, "Ürettikleri eldivenleri Avrupa'ya ihraç ediyoruz" dedi.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et