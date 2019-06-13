Bursa’da cezaevi mahkumlarına eldiven diktirip, ihraç ediyor

Kalifiye eleman bulmakta zorlanan BES, bu yıl Bursa E-Tipi Cezaevine bir atölye kurarak, oradaki mahkumlara da zanaat öğretmeye başladı. 10 mahkumun üretime başladığını söyleyen BES Genel Müdürü Ahmet Bulut, "Ürettikleri eldivenleri Avrupa'ya ihraç ediyoruz" dedi.