Bursa’da cezaevi mahkumlarına eldiven diktirip, ihraç ediyor
Kalifiye eleman bulmakta zorlanan BES, bu yıl Bursa E-Tipi Cezaevine bir atölye kurarak, oradaki mahkumlara da zanaat öğretmeye başladı.
Kalifiye eleman bulmakta zorlanan BES, bu yıl Bursa E-Tipi Cezaevine bir atölye kurarak, oradaki mahkumlara da zanaat öğretmeye başladı. 10 mahkumun üretime başladığını söyleyen BES Genel Müdürü Ahmet Bulut, "Ürettikleri eldivenleri Avrupa'ya ihraç ediyoruz" dedi.
Kaynak: Dunya.com
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