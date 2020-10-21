Bursa'da çevre felaketi, binlerce balık telef oldu
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Bursa'da çevre felaketi, binlerce balık telef oldu

21.10.2020 15:58 | Son Güncelleme: 21.10.2020 16:02

Bursa'da çevre felaketi, binlerce balık telef oldu Bursa'nın Yenişehir İlçesine bağlı Çeltikçi-Çardaköy arasında derede henüz bilinmeyen sebepten dolayı binlerce balık öldü.

Bursa'da çevre felaketi, binlerce balık telef oldu

BURSA - Bursa'nın Yenişehir İlçesine bağlı Çeltikçi-Çardaköy arasında derede henüz bilinmeyen sebepten dolayı binlerce balık öldü.

Yenişehir ilçesinde zehirlenen binlerce balık kıyıya vurdu.

Yenişehir'de yıllardır balık ölümleri devam ederken ilk kez bu kadar çok balık ölümünün meydana gelmesi ilçede tedirginliğe sebep oldu. Daha önceki yıllarda birçok noktada zehirlenmeden dolayı balık ölümleri meydana gelmişti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, "Olayı yakından takip ediyoruz. Öncelikle ilçemizin suyunu toprağını, her türlü canlıya zarar verecek kim olursa olsun buna müsaade etmeyiz. Sudan ve balıklardan gerekli tahlilleri ilgili kurumlarımız aldılar. Sonuçların çıkmasını bekliyoruz. Yenişehir Türkiye'nin önemli tarım arazilerine sahip olan önemli bir ilçemizdir. Bu olaylarda kimseye taviz verilmeyecektir" dedi.

Bursa'da çevre felaketi, binlerce balık telef oldu
Bursa'da çevre felaketi, binlerce balık telef oldu
Bursa'da çevre felaketi, binlerce balık telef oldu
Bursa'da çevre felaketi, binlerce balık telef oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH AK

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