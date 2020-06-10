Bursa'da ceviz büyüklüğündeki dolu kiraz ve çileğe büyük zarar verdi Bursa'da ceviz büyüklüğündeki dolu kiraz ve çileğe büyük zarar verdi Bursa'nın Keles ilçesinde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.

Bursa'da ceviz büyüklüğündeki dolu kiraz ve çileğe büyük zarar verdi

BURSA - Bursa'nın Keles ilçesinde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Kiraz ve çilekler dolu sebebiyle büyük zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Kozağacı bölgesinde öğleden sonra başlayan şiddetli yağış, yerini ceviz büyüklüğünde doluya bıraktı. Üreticiler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İlk defa ceviz büyüklüğünde dolu yağdığını belirten çiftçiler çileğin ve kirazın tamamen zarar gördüğünü, kiraz hasadına göre bankadan kredi çektiklerini söylediler.

İlçe Tarım Müdürlüğü'nün hasar tespit çalışması yapacağı, tarım sigortası olan üreticilere ödemelerin yapılacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA