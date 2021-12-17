Bursa'da çeşmenin basamağındaki tarihi mezar taşı müzeye nakledildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'da çeşmenin basamağındaki tarihi mezar taşı müzeye nakledildi

Bursa'da çeşmenin basamağındaki tarihi mezar taşı müzeye nakledildi
AA / Büşra Nur Yılmaz - Haberler | Kültür Sanat

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, bir çeşmenin önünde basamak olarak kullanılan bölümde bulunan tarihi Ermeni mezar taşı müzeye götürüldü.

ORHANGAZİ, BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, bir çeşmenin önünde basamak olarak kullanılan bölümde bulunan tarihi Ermeni mezar taşı müzeye götürüldü.

İlçeye bağlı kırsal Karsak Mahallesi'ndeki mezar taşı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün talimatıyla, Bursa Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvar Müdürlüğü restoratörü tarafından bulunduğu yerden kaldırıldı.

Garabet Dalbizyan'a ait olduğu belirlenen ve 1841-1904 yıllarına tarihlenen mermer mezar taşı, Bursa Arkeoloji Müzesi'ne nakledildi.

Kayıt altına alınan taşın sağlam durumda olduğu öğrenildi.

AA / Büşra Nur Yılmaz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title