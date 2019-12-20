Bursa'da çeşitli suçlardan aranan 18 şüpheli yakalandı
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Bursa'da çeşitli suçlardan aranan 18 şüpheli yakalandı

Bursa'da çeşitli suçlardan aranan 18 kişi gözaltına alındı.

20.12.2019 23:26 | Son Güncelleme: 20.12.2019 23:44
Bursa'da çeşitli suçlardan aranan 18 şüpheli yakalandı

'da çeşitli suçlardan aranan 18 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen ve çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, 18 şüpheli yakalandı.

İkametlerde yapılan aramalarda şüphelilerden E.S'ye ait ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
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