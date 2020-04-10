Bursa'da ceset bulundu
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde kimliği meçhul ceset bulundu.
10.04.2020 18:46 | Son Güncelleme: 10.04.2020 19:00
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde kimliği meçhul ceset bulundu. Bir erkeğe ait olduğu belirtilen cesedin bulunduğu bölgede savcılık ve jandarma inceleme yaptı.
Subaşı Mahallesi'nde bir kişinin saat 16.00 sıralarında üzeri taşlarla örtülü bazı kemik parçaları görmesiyle ortaya çıkan cesedin 5-10 yıl öncesine ait olabileceği değerlendiriliyor. Ceset, Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor. - BURSA
Kaynak: İHA