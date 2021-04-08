Bursa'da çekicinin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi
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Bursa'da çekicinin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi

Anadolu Ajansı / Uğur Ulu - Haberler | Güncel
Bursa'da çekicinin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, çekicinin çarptığı motosikletli çocuk hayatını kaybetti.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, çekicinin çarptığı motosikletli çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Demirtaş Yolu Caddesi'nde seyreden A.Ç. (47) idaresindeki 16 TB 459 plakalı çekici, aynı yolda seyreden Samed Bilir (16) yönetimindeki motosiklete çarptı.

Yaralanan Bilir, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan A.Ç, Demirtaş Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu

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