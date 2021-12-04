Bursa'da çekçek arabayı arabanın bagajına bağlayarak kilometrelerce ilerledi

İZMİR (İHA) - Bursa'da bir otomobilin bagajına çekçek araba bağladı. Herkesin canını tehlikeye atarak kilometrelerce ilerledi.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Üçevler mahallesi İzmir Yolu caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobilin bagajına çekçek arabası bağladı. Diğer sürücülerin canlarını tehlikeye atarak anayolda kilometrelerce ilerledi. Bu anlar diğer sürücüler tarafından saniye saniye kaydedildi. - BURSA