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Bursa'da çekçek arabayı arabanın bagajına bağlayarak kilometrelerce ilerledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bursa'da çekçek arabayı arabanın bagajına bağlayarak kilometrelerce ilerledi

Bursa'da bir otomobilin bagajına çekçek araba bağladı.

İZMİR (İHA) - Bursa'da bir otomobilin bagajına çekçek araba bağladı. Herkesin canını tehlikeye atarak kilometrelerce ilerledi.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Üçevler mahallesi İzmir Yolu caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobilin bagajına çekçek arabası bağladı. Diğer sürücülerin canlarını tehlikeye atarak anayolda kilometrelerce ilerledi. Bu anlar diğer sürücüler tarafından saniye saniye kaydedildi. - BURSA

Bursa'da çekçek arabayı arabanın bagajına bağlayarak kilometrelerce ilerledi

Bursa'da çekçek arabayı arabanın bagajına bağlayarak kilometrelerce ilerledi

Bursa'da çekçek arabayı arabanın bagajına bağlayarak kilometrelerce ilerledi

Bursa'da çekçek arabayı arabanın bagajına bağlayarak kilometrelerce ilerledi

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