Son dakika... Çay ocağına silahlı saldırı: 2 yaralı
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Son dakika... Çay ocağına silahlı saldırı: 2 yaralı

Anadolu Ajansı / Uğur Ulu - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir çay ocağında bulunan 2 kişi, açılan ateş sonucu yaralandı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir çay ocağında bulunan 2 kişi, açılan ateş sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, otomobille Yediselviler Mahallesi'ndeki bir çay ocağının önüne gelen kişi ya da kişiler tabancayla içeriye ateş ederek kaçtı.

Olayda çay ocağında çalışan Ö.A. ile müşteri S.D. yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan S.D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Son dakika... Çay ocağına silahlı saldırı: 2 yaralı
Son dakika... Çay ocağına silahlı saldırı: 2 yaralı
Son dakika... Çay ocağına silahlı saldırı: 2 yaralı
Son dakika... Çay ocağına silahlı saldırı: 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu

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