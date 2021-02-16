Bursa'da çatısı kardan çöken ahırdaki 4 kuzu telef oldu

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Neşet Bilgin ve ailesine ait 150 küçükbaş hayvanın bulunduğu ahşap malzemeden yapılmış bir ahırın çatısı, üzerinde biriken kar kütlesinin ağırlığına dayanamayıp çöktü.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Neşet Bilgin ve ailesine ait 150 küçükbaş hayvanın bulunduğu ahşap malzemeden yapılmış bir ahırın çatısı, üzerinde biriken kar kütlesinin ağırlığına dayanamayıp çöktü.

Arkaltı Caddesi'nde yaşanan olayla ilgili durumun bildirilmesinin ardından bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Hayvan sahipleri ile çevredekiler, temizledikleri karların arasındaki boşluklardan yıkıntıya girerek koyun ve kuzuları kurtardı ancak daha sonra kuzulardan 4'ü telef oldu.

Kurtarılan hayvanlar başka bir ahıra taşındı. Göçük yaşanan ahır ise iş makinesi yardımıyla yıkıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Öztürk