Bursa'da çatı yangını

07.08.2019 22:04

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir fırının baca kısmında çıkan ve çatıya sıçrayan yangın söndürüldü.

Alanyurt Yeni Mahalle'de bir fırının baca kısmı bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Çatıya da sıçrayan yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına aldı.

Çatıda hasar meydana geldi.

Kaynak: AA